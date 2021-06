[아시아경제 문혜원 기자] 맘스터치는 자사 앱 리뉴얼을 기념해 모든 앱 이용고객에 이달 한 달간 2000원 할인 쿠폰을 증정하는 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

공식 앱 리뉴얼은 최근 모바일 주문 기반의 포장, 배달 소비가 증가하는 외식업계의 비대면 트렌드에 맞춰 ▲간편 결제 및 회원 가입 ▲모바일 금액 상품권 스캔 주문 ▲제품 별 해시태그 기능 등 앱 사용자 환경을 더욱 편리하게 개선하는 데 중점을 뒀다.

할인 쿠폰은 기존 맘스터치 앱 회원 및 신규 가입 고객 모두에게 자동 발급되며 앱 내 ‘마이맘’ 메뉴에서 확인할 수 있다. 방문 포장으로 1만2000원 이상 앱 주문 시 사용 가능하며(1인 1회), 특수 매장 등 사용 불가 매장은 맘스터치 앱이나 브랜드 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

