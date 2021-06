토리든, 올영세일 ‘다이브인 세럼 더블 기획세트 30% OFF’

올리브영 클린뷰티 선정 브랜드 토리든(Torriden)은 6월 3일부터 오는 9일까지 7일간 진행되는 올영세일에 베스트셀러인 ‘다이브인 세럼 더블 기획세트’를 비롯하여 다이브인 라인과 셀메이징 라인 입점 품목에 한하여 할인 행사를 펼친다고 전했다.

다이브인 세럼 더블 기획세트는 정가 36,000원에서 30% 할인된 25,200원으로 만나볼 수 있다. 다이브인 세럼 더블 기획세트 외 다이브인 토너, 다이브인 폼클렌징, 다이브인 크림 등을 올리브영 할인 행사에 함께 한다.

토리든의 이번 올영세일 행사 품목은 다이브인 씨솔트 폼 클렌징, 다이브인 멀티패드, 다이브인 토너, 다이브인 스킨부스터 등 총 10여가지이다.

이번 올영세일에서 주목해야할 토리든의 메인 행사 제품은 ‘다이브인 세럼 더블 기획세트’와 ‘다이브인 토너’이다. ‘다이브인 세럼 더블 기획세트’는 대한민국 No.1 뷰티앱 화해에서 2019/2020 뷰티 어워드 에센스/앰플/세럼 부문 2년 연속 1위를 수상한 다이브인 저분자 히알루론산 세럼이 두 개 묶음으로 구성된 기획 세트이며, ‘다이브인 토너’는 화해에서 2020 하반기 베스트 신제품 스킨/토너 부문 1위를 수상한 바 있으며, 이후에도 스킨케어 토너 부문의 상위에 랭크되고 있는 토리든의 베스트&스테디 셀러 제품이다.

토리든 관계자는 “이번 올리브영 행사를 통해 다이브인 세럼을 비롯한 토리든의 스킨케어 제품을 부담없는 가격으로 만나보시길 바란다”며 “앞으로도 다양한 피부고민과 솔루션에 대해 고민하고 나아가는 토리든이 되겠다”고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr