이커머스서 여름맞이 '쇼핑찬스' 쏟아진다

위메프, 6일 모든 상품 가격 끝자리 66원, 666원에 맞춰 선보여

쿠팡, 시원한 할인 혜택 '여름 리빙페어'

티몬, 6월 한 달 '얼리써머페스티벌' 진행

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 업체들이 본격적인 여름을 앞두고 큰 폭의 할인을 제공하는 기획전을 잇따라 마련하고 있다. 코로나19 장기화로 비대면(언택트) 소비 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 여름 나기 준비를 할 수 있는 기회가 될 전망이다.

위메프는 여름철 필수 아이템 할인 행사를 연다. 특히 6일 열리는 '66데이'에서는 숫자 '6'을 활용한 여름 시즌 상품 800여 개를 특가에 선보인다. 삼성전자 에어컨, 건조기, 세탁기 인기 모델을 75만2666원부터 판매하는 것을 비롯해 새로운 여름 트렌드 가전으로 떠오른 스탠드 에어 써큘레이터는 2만7666원에 구매할 수 있다. 부쩍 더워진 날씨에 떨어진 입맛을 돋우기 위한 다양한 먹거리 상품도 준비했다. 여름 제철 과일인 고당도 흑수박 5~6㎏ 1만6666원, 생체리 1㎏ 1만5666원 등을 특가에 만나볼 수 있다. 행사 당일 오전 0시부터 하루 6번(0시, 9시, 12시, 15시, 18시, 21시)에 걸쳐 초특가 타임딜 상품도 공개한다.

쿠팡은 여름을 맞아 인기 리빙용품을 한 곳에 모은 '여름 리빙페어'를 6일까지 진행한다. 시원한 여름 나기를 위한 침구부터 집안 분위기를 손쉽게 바꿀 수 있는 홈데코, 가구, 욕실용품 등 다양한 리빙용품을 저렴한 가격으로 구매할 수 있다. 특히 스피아노, 쉬즈홈, 데일리워터, 리브맘 등 약 85개 인기 브랜드의 제품을 최대 64% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 고객들의 쉽고 편리한 쇼핑을 위해 자주 구매한 제품은 카테고리별로 구분했다.? 인기 리빙 브랜드 대표 상품을 저렴한 가격에 만나볼 수 있는 브랜드관도 마련했다.

티몬은 6월 한 달 간 '얼리써머페스티벌'을 열고 여름여행을 위한 국내 항공권, 렌터카, 숙박, 수상레저 입장권 등을 특가 판매하고 추가 10% 할인행사도 진행 중이다. 티웨이 국내 편도항공권을 단독 특가에 선보인 것을 비롯해 인기 노선의 티켓을 온라인 최저가 수준으로 구매할 수 있다. 또한 여름 극성수기 시즌에 구하기 힘든 렌터카 특가 상품도 준비돼 있다. 서울 근교로 여행을 준비하는 고객을 위한 특가 펜션도 있다. 백신 접종이 확대되고 있지만 아직은 안심할 수 없는 상황인 만큼 티몬은 해당 기획전 페이지에 안전 여행을 위한 방역 수칙을 적극 알리며 운영할 계획이다.

