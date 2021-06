종합 PMI는 53.8…전월 54.7보다 축소

[아시아경제 김수환 기자] 중국의 5월 서비스업 구매자관리지수(PMI)가 전월보다 하락했다.

3일 중국 금융전문 매체 차이신은 중국의 5월 서비스업 PMI가 55.1을 기록했다고 발표했다. 이는 전월에 기록한 56.3보다 낮아진 수치다.

또 제조업과 서비스업 모두를 포함한 5월 종합 PMI 지수는 53.8을 기록해 전월 54.7보다 내려갔다.

서비스업 전반의 경기 동향을 보여주는 이 지수는 50 이상이면 기업 활동이 확장을, 50 미만이면 위축을 뜻한다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr