[아시아경제 공병선 기자] 두나무는 1일부터 전 임직원의 안전과 코로나19 백신 접종 독려를 위해 백신 휴가를 도입했다고 2일 밝혔다.

코로나19 백신을 접종한 임직원은 접종 당일과 다음날까지 개인 연차 소진 없이 총 2일의 백신 휴가를 사용할 수 있다. 두 차례 맞아야 하는 백신의 경우엔 각각 2일, 총 4일의 휴가가 주어진다.

두나무는 지난해 2월 코로나19 발생 초기부터 전직원 재택근무를 시행하고 불가피하게 출근하는 임직원에겐 마스크를 지급했다. 감염이 우려돼 코로나19 검사를 받는 임직원에겐 검사 비용 및 진료소 이동 교통비용을 전액 지원하고 있다.

두나무 측은 “백신 휴가 도입으로 백신 접종률을 높이고 코로나19 극복에 기여할 수 있길 바란다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr