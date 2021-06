[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆컬러레이=컬러레이홀딩스가 손자회사 저장컬러레이지주그룹 지분 100% 양수 결정

◆스타모빌리티=기업심사위원회서 심의 속개해 상장폐지 여부 심의·의결 예정

◆모다이노칩=모다이노칩이 엠디자산개발구리 흡수합병

◆이에스에이=기업심사위원회서 심의 속개해 상장폐지 여부 심의·의결 예정

◆이노와이즈=이달 3~11일 상장폐지에 따른 정리 매매

◆강원=22일까지 상장적격성 실질심사 대상 해당여부 결정

◆에스앤씨엔진그룹=이달 3~11일 상장폐지에 따른 정리 매매

