[아시아경제 오주연 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 4,500 등락률 +3.25% 거래량 1,141,793 전일가 138,500 2021.06.01 15:30 장마감 close 이 1조2580억원 규모의 대만 타오위안(Taoyuan) 국제공항 제3터미널 토목건축공사를 수주했다고 1일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 4.16%에 해당하는 규모다.

