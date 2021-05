故 정상영 KCC 명예회장, 2000억 규모 유산 기부

[아시아경제 이준형 기자] KCC는 고 정상영 명예회장의 유산 중 2000억원 규모의 보유 주식과 현물을 사회에 환원한다고 1일 밝혔다.

정몽진 KCC 회장, 정몽익 KCC글라스 회장 등 고 정 명예회장의 유족들은 민족사관고등학교에 100억원을 기부한다. 기부금 일부는 저소득층과 역량이 우수한 학생에게 장학금으로 지급된다. 기부금은 분야별 영재 발굴 및 교육 프로그램 개발, 첨단 과학 교육용 설비 및 기자재 마련 등 인프라 확충에도 쓰인다.

또한 유족들은 서전문화재단법인에 2000억원 규모의 유산과 현물을 기부한다. 고 정 명예회장의 유산 1500억원과 정 KCC 회장이 기부한 서울 강남구 내곡동 일대 토지, 소지품 등을 합한 기부금은 음향기기 전문박물관 건립 및 운영에 사용된다. 이 박물관은 오디오를 통해 아날로그적 경험을 일반 대중에 소개하는 등 도심 속 새로운 안식처가 될 것으로 기대된다는 게 KCC의 설명이다.

KCC 관계자는 "故 정 명예회장은 생전에 기본에 충실하고 국가 발전에 이바지한다는 ‘산업보국’이 기업의 본질임을 거듭 강조했다"면서 "이 뜻에 따라 다양한 사회환원 사업을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.

