독일 자동차 전문지, 싼타페 하이브리드가 토요타 앞서

[아시아경제 이창환 기자] 독일의 유력 자동차 전문지 아우토빌트가 현대차 싼타페 하이브리드와 토요타 하이랜더 하이브리드의 비교 평가에서 싼타페의 경쟁력이 더 뛰어난 것으로 평가했다.

30일 현대차그룹의 디지털 미디어 채널인 HMG저널에 따르면 아우토빌트는 현대차의 스포츠유틸리티차(SUV) 싼타페 하이브리드와 경쟁 차종인 토요타 하이랜더 하이브리드를 비교했다.

아우토빌트가 비교한 싼타페와 하이랜더는 동급의 하이브리드 모델이다. 싼타페의 파워트레인은 1.6ℓ T-GDi 엔진과 전기모터의 조합이고, 하이랜더는 2.5ℓ 자연 흡기 가솔린 엔진과 전기모터 조합이다.

아우토빌트는 바디(공간 및 품질·장비), 컴포트, 파워트레인, 주행 성능, 커넥티비티(편의장비), 환경, 비용 등 7가지 항목에서 두 차를 비교했다.

싼타페는 바디 항목을 제외한 나머지 6개 항목에서 하이랜더보다 좋은 평가를 받았다. 800점 만점에 싼타페는 547점, 하이랜더는 498점이었다.

54개 세부 부문 평가에서는 싼타페는 26개 부문에서 하이랜더를 앞섰고, 20개 부문에서 동점을 기록했다. 아우토빌트는 "싼타페가 좀 더 현대적인 유럽형 자동차이며 가격 대비 가치가 우세하다"고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr