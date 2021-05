연기금, 이달 1439억 순매수...월간 순매수 전환 눈앞

[아시아경제 박지환 기자] 국민연금 등 연기금이 이달 들어 연초 이후 처음으로 국내 주식을 순매수하고 있다. 1년 가까이 지속해온 연기금의 기계적인 순매도 행진이 마무리되며 월간 순매수 전환이 예상된다는 관측이 나온다.

30일 한국거래소에 따르면 이달 초부터 지난 28일까지 연기금 등은 코스피·코스닥 주식 1439억원 어치를 순매수했다.

오는 31일 연기금 등이 1439억원 이상을 순매도하지 않는 다면 지난해 6월 이후 11개월 만에 첫 월간 기준 순매수를 기록하게 된다.

연기금은 증시가 급락하기 시작한 지난해 2월부터 코스피가 2000선을 회복한 작년 5월까지 줄곧 국내 주식을 순매수 해왔다. 하지만 이후 줄곧 순매도 기조를 유지해왔다. 특히 작년 말부터 올해 3월까지 역대 최장인 51거래일간 연속 순매도 기록을 세우기도 했다. 4월에도 2조6865억원을 순매도하며 매도 우위를 보였다.

하지만 이달 들어서는 매수 금액이 매도를 넘어선 데다, 날짜로도 지금까지 18거래일 중 순매수한 날이 10거래일로 순매도한 8거래일을 앞서고 있다.

일각에서는 연기금이 순매수 기조로 완전히 돌아섰다고 보기는 어렵겠지만 일단 기계적 순매도 행진이 재개될 가능성은 낮다는 관측이 나온다.

