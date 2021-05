[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 백암일반산업단지계획을 승인 고시했다.

백암일반산단은 용인시의 향토기업인 대지정공㈜과 계열사인 디에스브이㈜·드림테크가 사업 시행자로 참여해 처인구 백암면 산7-1번지 일원 5만237㎡에 산업시설용지(3만4000㎡)와 지원시설용지(2800㎡) 용지를 조성하는 단지다.

이 곳에는 처인구 고림동, 남사읍, 원삼면 등에 흩어져 있는 3개 기업의 생산공장, 연구시설, 직원 기숙사 등이 2023년까지 건립될 예정이다.

1975년 설립된 대지정공은 살수차·친환경 제설차량 등의 특장차를 비롯해 40여개 국에 수출하는 군용 특수차량을 생산하고 연구하는 방위산업 분야 강소기업이다.

시 관계자는 "백암일반산업단지 조성이 완료되면 입주 기업의 근로자와 협력업체 직원들의 유입으로 백암지역 경제에 활력을 더할 것으로 기대한다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr