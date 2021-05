캠핑 성수기, '아이스박스 vs. 난로' 안전 캠핑템 열전

식중독부터 화재까지, 캠핑 안전사고 주의해야

[아시아경제 김종화 기자] 캠핑 성수기가 시작됐다. 통계청이 추산하는 국내 캠핑 인구는 2019년 기준 600만 명이며, 사회적 거리두기 장기화로 최근 더 급증하는 추세다. 높아진 캠핑의 인기만큼 안전사고도 늘어나고 있다. 더워진 날씨로 식중독 위험이 증가하고 전열기구로 인한 화재 사고도 자주 발생하는 상황이다.

안전하고 즐거운 캠핑을 위해서는 무엇보다 안전 수칙을 반드시 숙지하는 것이 필수. 캠퍼들을 위한 캠핑 안전 수칙과 사고 예방에 도움을 주는 주는 안전 캠핑템을 소개한다.

무더운 여름 캠핑, 안전한 식재료 보관은 코멕스 '마카롱 아이스박스'

여름철 캠핑 때 음식 보관은 반드시 아이스박스와 아이스팩을 활용하고, 과일과 채소는 고기나 생선의 육즙이 닿지 않도록 각각 분리해서 포장·보관해야 한다. 50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업(코멕스)의 '마카롱 아이스박스'는 스트로베리 핑크, 오트밀 베이지, 민트 블루 등 감성적인 파스텔톤 컬러를 적용한 아이스박스로 코멕스의 뛰어난 기술력으로 완성된 국내 생산 제품이다.

보온보냉력이 우수해 캠핑은 물론, 사계절 내내 안심하고 식음료를 보관할 수 있다. 컴팩트한 크기와 가벼운 무게에 접이식 손잡이를 갖춰 이동과 휴대도 편리해 차박이나 나들이에도 제격이다. 8.5L 용량으로 500ml 물병 4개나 200ml 캔 7개를 보관할 수 있으며, 일상에서도 젖병이나 이유식 보관 등 신선도 유지를 위해 사용하기 좋다.

원하는 대로 직접 붙일 수 있는 귀여운 디자인의 DIY 스티커도 함께 제공해, 나만의 취향을 담은 아이스박스 꾸미기로 또 다른 재미도 선사한다. 코멕스 마카롱 아이스박스는 전국 이마트 온오프라인 매장에서 구매 가능하다.

캠핑의 낭만, 자동 전도 소화기능 적용한 파세코 캠핑난로 '캠프-10 선셋'

캠핑장에서 가장 위험한 안전사고 중 하나는 전열기구로 인한 화재사고다. 전열기구 근처에는 야광밴드 등을 부착해 야간에도 눈에 잘 띄게 조치하고, 만약의 사태에 대비해 소화기의 위치도 반드시 확인해야 한다.

제품은 가능한 안전 기능이 적용된 것으로 선택하는 것이 좋다. 파세코의 '캠프-10 선셋'은 자동 전도 소화기능을 탑재해 사용 중 난로가 넘어지더라도 자동으로 불을 소화시켜, 캠핑 중 화재 위험을 줄여준다. 여기에 간편한 수동점화 방식과 로터리 심지 조절 레버로 캠핑 초보자도 간편하게 적정 온도를 유지할 수 있다.

유리 투시창은 티타늄 이온 특수 코팅 표면 처리 기술을 적용해 운치 있는 자연 그대로의 저녁노을 불빛을 구현한다. 원통 형태의 고급스러운 전용 파우치도 함께 제공해 보관도 용이하다.

6중 안전장치로 안전하고 따뜻한 캠핑, 글루바인 '워셔블 전기요'

텐트에서 전기요를 사용할 때에는 열선의 마모 여부를 사전에 꼭 확인해야 한다. 전기요를 연결하는 전기 릴선은 비에 젖지 않게 하고, 풀어서 사용해야 안전하다.

글루바인의 '워셔블 전기요'는 안전시스템인 'GSS'와 '6중 안전장치'를 적용해 과전압 방지는 물론 제품이 작동 후 15시간이 경과했거나, 과열 시에 자동으로 전원을 차단된다. 보관 시에도 제품을 접지 않고 돌돌 말아 보관할 수 있어서 열선이 꺾이지 않아 안전하게 보관 가능하다.

캠핑장에서도 인덕션으로, 삼성전자 포터블 인덕션 '더 플레이트'

캠핑장에서 음식을 조리할 때 가스버너를 많이 사용하지만, 자칫 부주의할 시 일산화탄소 중독이나 부탄캔 폭발과 같이 큰 사고로 이어질 수 있다. 휴대용 가스레인지를 사용할 때에는 받침대보다 큰 불판이나 조리기구를 사용하지 말고, 반드시 환기하며 사용해야 한다.

휴대용 가스레인지 대신 휴대가 가능한 인덕션을 사용하는 것도 방법이다. 삼성전자의 포터블 인덕션 '더 플레이트' 1구 모델은 가로 310mm, 세로 320mm의 컴팩트한 크기로 캠핑이나 나들이에 활용하기 좋다.

화력은 1~10단계로 섬세하게 조절 가능하고, 타이머도 설정할 수 있어 다양한 요리도 가능하다. 잔열 경고 표시, 과열 방지, 어린이 안전장치, 자동 팬 인지와 같은 유용한 안전 기능이 대거 적용됐다. 삼성 더 플레이트 1구 모델은 블랙과 화이트 2가지 색상으로 출시돼 취향에 맞게 선택하면 된다.

차에서 먹고 자는 차박 청소는, 신일전자 '싹쓸이 미니 무선 청소기'

간편하면서도 운치 있게 즐길 수 있는 차박도 인기다. 차박은 좁은 차 안에서 음식물을 섭취하고 숙박까지 해결해야 하기 때문에 차량 내 위생에 각별히 신경 써야 한다. 신일전자가 최근 출시한 '싹쓸이 미니 무선 청소기'는 자동차 내 컵 홀더에 들어갈 만한 미니 사이즈로 작은 주거 공간은 물론 차량 청소도 손쉽게 해결할 수 있어 차박용으로 제격이다.

스틱형과 핸디형 청소기가 결합된 투인원 구조로, 연장형, 브러시형, 틈새형 총 3종으로 노즐을 함께 제공해 틈새가 좁은 차량 구석구석도 말끔히 청소할 수 있다.

USB-C 단자로 배터리를 충전이 가능해 차박 등 야외활동 시에도 휴대 및 사용이 편리하다. 핸디형 기준으로 750g의 가벼운 무게로, 2000mAh 고용량 배터리를 내장해 한번 충전으로 최대 15분 사용할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr