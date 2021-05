"김봉현 요청으로 법인 계좌 건네"…檢, '횡령 창구' 판단

[아시아경제 이정윤 기자] '라임자산운용(라임) 사태'의 핵심 인물로 지목돼 재판을 받고 있는 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 지인 명의의 법인 계좌를 자신이 관리하던 수원여객 등 법인 자금의 '인출 통로'로 사용했다는 진술이 나왔다.

28일 서울남부지법 형사13부(부장판사 이상주) 심리로 열린 김 전 회장의 재판에 증인으로 출석한 김 전회장의 고향 후배 A씨는 "2018년 김봉현의 요청을 받아 내 명의로 소유하고 있던 법인의 계좌를 만들어 건네줬다"고 진술했다.

A씨는 "이후 김봉현 측은 회사 인감도장과 계좌 비밀번호, OTP를 모두 가지고 계좌를 관리했다"며 "법인의 이름과 소재지 역시 내 의사와 무관하게 변경됐다"고도 했다.

A씨는 또 "몇 차례에 걸쳐 법인 계좌로 수십억이 입금됐다 출금된 사실이 있었다"며 "김봉현이 관리하는 계좌였기 때문에 해당 자금이 무슨 용도로 들어왔다 나간 것인지는 모른다"고 진술했다.

김 전 회장은 A씨의 법인 계좌로 수원여객 자금 수십억원을 송금한 후 인출한 것으로 조사됐다. 자신이 실소유한 페이퍼컴퍼니의 돈을 A씨 명의의 계좌로 보내고 인출한 사실도 확인됐다. 이에 검찰은 김 전 회장이 차명으로 법인 계좌를 관리하면서 돈의 흐름을 속이는 한편, 회사 자금을 횡령하는 창구로 사용한 것으로 판단했다.

변호인 측은 A씨 명의 법인을 통해 인출된 자금이 다른 사람에 의해 도난당했을 가능성을 제시하며 김 전 회장이 돈을 개인적으로 착복한 것은 아니라고 주장했다.

김 전 회장은 수원여객과 스타모빌리티의 자금 수백억원을 빼돌리고, 정치권과 검찰에 금품과 향응을 제공한 혐의 등으로 구속기소 돼 재판을 받고 있다.

