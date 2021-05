김광철 연천군수, "도 공공기관 3차 이전 미포함 깊은 유감"

"지역균형발전' 보다 기존 인프라 구축 및 교통 접근성 더 강조 아쉬워"

[아시아경제 라영철 기자] 김광철 경기 연천군수가 '경기도 공공기관 3차 이전지 결정'과 관련해 유감을 표명했다.

김 군수는 28일 군청에서 기자회견을 열고 "도 공공기관 3차 이전지 결정에 우리 군이 포함되지 않은 것에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

김 군수는 "우리 군은 6.25 이후 수복된 유일한 지역으로 70여 년간 국가를 위해 특별한 희생을 한 상징적인 지역"이라며 "그로 인해 지속적 저개발로 실질적 재정자립도 12%, 인구 4만 3000명의 경기도 최하위"라고 전했다.

이어 "2018년 6월 지방선거 당시 연천 전곡터미널 유세 현장에서 이재명 지사가 '특별한 희생에 대한 특별한 보상 그것을 실현하는 것이 공정이라며 도정 철학을 처음 말해 우리 군민은 이번 공공기관 이전에 큰 기대를 했다"고 말했다.

또한, "금번 이전지 결정을 보면 우선돼야 할 '특별한 희생 특별한 보상', '지역균형발전' 보다는 기존 인프라 구축 및 교통 접근성이 더 강조된 것 같아 너무 아쉽고 앞으로는 이러한 부분에 정책적 배려가 더 있어야 한다"고 강조했다.

김 군수는 특히 "연천군 개청이래 지역주민, 단체, 청소년까지 한 뜻을 모아 서명을 받는 등 다른 시·군에서는 볼 수 없는 간절함과 열기를 보여줬기에 더욱 아쉬웠고 최종 선정이 되지 못한데 대해 송구스럽게 생각한다"고 전했다.

그러면서 "이번에 보여준 우리 군민의 저력에 저를 비롯해 700여 공직자가 깊은 감명을 받았으며. 앞으로도 그 열정을 가슴속에 되새기며 군정에 정진할 것을 약속한다"고 밝혔다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr