템퍼, '아울렛 스페셜 위크'…최대 50% 할인

[아시아경제 김종화 기자]프리미엄 매트리스 템퍼는 28일부터 다음달 6일까지 연중 최대 할인 행사인 '아울렛 스페셜 위크'를 진행한다고 밝혔다.

아울렛 스페셜 위크는 전국 아울렛 템퍼 매장에서 진행하는 할인 행사로, 최대 50%의 파격 할인 혜택과 풍성한 사은품 혜택을 제공한다.

행사 기간 동안 전 제품을 20% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 매트리스와 프레임 또는 모션베드를 세트로 구매하면 25% 할인하고, 센세이션 브리즈 매트리스 전 사이즈 제품은 모두 40% 할인된 가격에 판매한다. 프리마19, 디럭스 22/27 매트리스는 35% 할인을, 타퍼 7센치 제품은 28% 할인이 적용된다. 특히, 매장 및 행사장 진열 상품은 최대 50% 할인 적용해 선보인다.

템퍼는 베개, 매트리스 커버 등 침구 교체가 이뤄지는 여름철을 맞이해 사은품도 그에 걸맞은 제품들로 알차게 마련했다. 매트리스 구매 고객에게는 밀레니엄 베개와 헬라 베개 커버를 모두 증정하고, 매트리스와 프레임 또는 모션베드를 세트로 구매한 고객에게는 방수 커버와 헬라 매트 커버를 증정한다. 매트리스를 구매한 모든 고객에게는 고급 타월이 제공되며, 800만원 이상 구매 고객에게는 협탁 1조를 제공한다.

템퍼코리아 관계자는 "초여름에 접어들면서 침실의 변화를 꾀하고자 하는 많은 분들이 템퍼 아울렛 스페셜 위크로 가격 할인과 사은품 혜택 두 마리 토끼를 모두 다 잡으시길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr