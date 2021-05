관악구 의류제조업체 작업환경 개선

구, ‘서울형 의류제조업체 작업환경 개선 사업’ 공모 최종 선정...보조금 총 2억600만 원 투입, 업체 당 최대 900만원까지 지원

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)는 서울시가 공모한 ‘2021년 서울형 의류제조 작업환경개선 지원사업‘에 최종 선정됐다.

‘서울형 의류제조 작업환경개선 지원사업’은 채광 및 환기 불량, 의류제조 작업특성 상 발생하는 분진 등 노후화된 시설과 열악한 여건에서 작업하는 의류제조 업체의 환경개선을 위해 물품을 지원하는 사업이다.

지원하는 물품은 안전관리(소화기, 화재감지기 등) 및 근로환경개선(산업용 청소기, LED조명 등)은 물론 작업능률향상(연단기, 재단테이블 등)에 필요한 물품이다.

구는 지난 3월 관악구에 사업자 등록을 한 의류제조업체 중 기본요건(▲상시 근로자 수가 10인 미만 ▲3년간 사후관리 및 실태측정에 동의 ▲지원업체 신청접수 마감일 기준 국세 및 지방세 미체납)을 모두 충족, 작업환경 개선이 필요한 업체에 대해 접수를 받아 서울시 공모를 신청했다.

이후 서울시 실태조사 및 보조금 심의위원회를 거쳐 최종 선정돼 시비 1억6000만 원을 확보했다.

이에 올해는 구비를 포함해 총 2억600만 원으로 지역 내 26개 사업체를 지원할 계획이며, 1개 업체 당 최대 900만원까지 지원한다.

구는 2019년, 2020년에 이어 3년 연속 서울시 작업환경개선 지원 사업 공모에 선정되는 쾌거를 이루며, 열악한 환경의 의류제조 소공인들의 든든한 버팀목이 되고 있다.

이로서 올해 이 사업을 포함 서울시 의류제조 협업화 지원사업(‘관악구 의류제조 협업 플랫폼 구축’)과 중소벤처기업부 주관 ‘소공인 집적지구 공동기반시설 구축’ 공모사업에 최종 선정돼 침체된 의류제조 산업이 재도약할 수 있는 발판을 마련했다.

박준희 구청장은 “이번 지원사업을 통해 열악한 작업환경 속에서 근무하는 의류봉제 소공인들이 안전하고 쾌적한 환경에서 작업하며 작업능률과 생산성이 향상되길 바란다”며 “앞으로도 의류봉제 소공인의 자생력 및 경쟁력 강화를 위한 외부 공모에 적극 대응하고 다양한 지원정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.

