게임스톱의 귀환?…'밈 주식' AMC 최대 58% 급등

시가대비 36% 오른 뒤 장 마감…지난 일주일간 110%↑

CNBC "주가 상승세에 공매도 투자자 '숏커버링'이 원인"

[아시아경제 김수환 기자] 이른바 '밈 주식'(Meme Stock)으로 불리며 지난 1월 게임스톱 사태 당시 주가가 폭등했던 미국 영화관 체인 AMC의 주가가 다시 급등하는 모습이다.

27일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 AMC 주가는 18.61달러로 거래를 시작한 후 36% 상승한 26.52달러에 장을 마감했다. 장중 최대 58% 급등하기도 했다.

이는 지난 21일 대비 일주일 만에 110% 오른 것이며 지난 1월 게임스톱 사태 당시 고점이었던 19.90달러를 넘는 주가를 기록한 것이다.

이날 AMC 주가 급등의 배경에는 '숏 커버링'(Short Covering)이 있다는 분석이 나온다. 이는 주가 하락에 베팅한 공매도 투자자들의 예상과 달리 주가가 상승할 때 손실을 최대한 줄이고자 포지션 청산 차원에서 주식을 다시 사들이는 것을 의미한다. S3파트너스의 자료에 따르면 현재 AMC 주식의 전체 거래량 중 공매도 비율은 20%로서 미국 기업의 평균 공매도 비율인 5%를 크게 상회하고 있다.

CNBC방송은 "최근 AMC 주가가 상승세를 보이면서 공매도 투자자들이 대규모 손실을 예상하게 됐다"며 "이들이 다시 주식을 사들이면서 주가 급등에 기여한 것으로 보여진다"고 전했다. 매체에 따르면 이번 주에만 AMC 공매도 투자자들이 약 13억달러에 달하는 손실을 본 것으로 나타났다.

앞서 AMC는 코로나19 대유행 여파로 적자가 대폭 늘어나자 파산 위기에서 벗어나기 위해 지난 몇 달간 10억달러가 넘는 규모의 유상증자를 단행한 바 있다. 이는 AMC 역사상 최대 규모의 유상증자다.

이같은 대규모 유상증자에 성공하면서 게임스톱 사태를 초래했던 미국 레딧의 월스트리트베츠(wallstreetbets) 커뮤니티를 비롯한 수많은 개인 투자자들이 AMC의 성장 가능성을 기대하게 됐고 이들이 대거 주식 매입에 나서면서 주가 반등을 견인했다는 분석이 나온다. 실제로 이날 월스트리트베츠 게시판에는 "AMC 로켓(급등을 기원하는 단어)", "내 전 재산을 AMC에 넣었다. 행운을 빌어달라"는 등의 글들이 다수 게재됐다.

블룸버그통신은 "개인투자자들이 몰리면서 AMC 주가가 다시 상승하는 모습이다"라고 전했다.

맥쿼리증권의 차드 베이논 애널리스트 역시 "(AMC의 반등은) 레딧의 열기가 여전히 영향력을 발휘한다는 것을 의미"한다며 "이로 인한 주가 반등으로 AMC도 유상증자를 할 수 있게 되면서 서로 이득이 되는 상황이 됐다"고 분석했다.

다만, AMC의 향후 성장 가능성이 긍정적이지 않다는 주장도 제기된다. 여전히 코로나19 대유행이 진행중인 상황에서 극장 관객 수가 대유행 이전 수준을 회복하지 못했고 스트리밍 서비스의 급부상으로 향후 극장 산업 전반에 걸쳐 관객 수가 줄어드는 결과를 초래할 것이라는 전망도 나오기 때문이다.

AMC는 지난 1분기 실적발표에서 매출액이 전년 동기 대비 84% 줄어든 것으로 나타났다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr