美 정부, 송유관 해킹 사태 재발 막기 위한 사이버보안 강화 지시 내려

[아시아경제 이춘희 기자] 미국 정부가 송유관 해킹 사태 재발 방지를 위한 사이버 보안 강화 명령을 주요 송유관 업체에 내렸다.

27일(현지시간) 외신에 따르면 미국 국토안보부(DHS)는 주요 송유관 시설 소유·운영자를 대상으로 사이버 보안에 문제가 발생할 경우 즉시 사이버안보·기간시설안보국(CISA)에 보고하고, 사이버 보안을 전담하는 직원을 24시간 배치토록 하는 지시를 내렸다.

만약 송유관 시설 소유·운영자가 해당 명령을 지키지 않을 경우 하루 최소 7000달러(약 782만원)의 과태료가 부과될 수 있다.

미국 정부 차원에서 송유관 관리에 대한 보안을 강화하는 조치가 내려진 것은 이번이 처음이다.

이러한 조치는 앞서 지난 7일 미국 최대 송유관 운영사 '콜로니얼 파이프라인'이 해커단체 '다크 사이드'의 랜섬웨어 공격을 받아 가동을 멈춘데 따른 것으로 보인다. 미국 동부에 공급되는 석유의 약 45%를 책임지는 콜로니얼 파이프라인의 석유 공급이 멈추면서 미국은 휘발유 공급에 중대한 타격을 입었다.

당시 조 바이든 미국 대통령은 러시아가 이번 사태에 대해 일부 책임이 있다며 배후에 러시아가 있을 가능성을 언급하기도 했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr