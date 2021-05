[아시아경제 부애리 기자] 카카오의 코로나19 잔여백신 조회·예약 서비스에서 장애가 발생해 이용자들이 불편을 겪고 있다.

카카오는 27일 "순간적으로 트래픽이 몰려 카카오맵에서 서비스가 원활하게 구현되지 않는 현상이 발생했고 현재 복구 작업 중"이라고 밝혔다.

카카오는 이날 오후 1시부터 카카오톡 #탭의 '잔여백신' 탭에서 인근 위탁의료기관의 정보를 실시간으로 확인하고 바로 예약할 수 있는 서비스를 선보였다.

현재 카카오는 잔여백신 탭을 일시적으로 내린 상태다.

한편 네이버 앱을 이용한 잔여 백신 조회·예약 서비스는 현재 정상적으로 운영되고 있다.

