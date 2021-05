美, 코로나19 우한기원설 확산에 中, "정치화말라" 반발

주미 중국대사관 "코로나19 정치화…국제사회 방역노력 방해"

바이든, 우한연구소 기원설 포함 모든 시나리오 조사 강화 지시

[아시아경제 김수환 기자] 미국이 코로나19 바이러스의 중국 우한 기원설 조사를 강화할 것이라는 입장을 밝히자 중국이 이를 "코로나19의 정치화"라며 반발하고 있다.

26일(현지시간) 주미 중국대사관은 이날 조 바이든 미국 대통령이 코로나19 기원 조사 강화를 지시한 직후 내놓은 성명에서 "코로나19 기원설을 정치화하려는 것은 현재 코로나19 대유행을 극복하려는 국제사회의 노력을 방해한다"고 밝혔다.

대사관은 이어 "일부 세력들이 정치적 여론 조작을 감행하고 있다"고 덧붙였다.

이날 바이든 대통령은 성명에서 "지난 3월 국가안보실에 코로나19 바이러스가 동물과의 접촉에서 시작됐거나 연구소에서 유출된 것인지를 포함한 다양한 시나리오에 관해 확인할 것을 지시했고 최근 보고서를 받았다"라고 전했다. 그는 이어 "중국이 완전하고 투명한 국제 조사에 참여하고 모든 관련 자료와 증거에 대한 접근을 허용할 수 있도록 압력을 가하겠다"고 강조했다. 미국 내에서 코로나19가 중국 우한의 연구소에서 유출된 것이라는 주장이 확산하고 있는 가운데 이를 바이든 대통령이 일부분 수용하면서 중국에 대해서도 관련 조사에 투명하게 임해야 한다는 압박을 가한 셈이다.



앞서 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면 코로나19 바이러스가 공식적으로 확인되기 전인 2019년 11월, 우한바이러스 연구소의 연구원 3명이 고열 등 코로나19 유사증세로 병원치료를 받은 사실이 있었던 것으로 알려졌다.

하지만 중국은 우한 연구소에서의 바이러스 유출설을 전면 부인하고 있으며 미국을 비롯한 서방이 자국내 방역 실패로 인한 부정적인 여론을 상쇄하기 위해 중국을 표적삼아 정치화하고 있다고 반발하는 상황이다. 당국은 또 코로나19 바이러스가 외국에서 발생한 후 중국 우한으로 유입됐을 가능성도 있다고 주장했다.

중국 관영 글로벌타임스는 이날 "우한 연구소 유출설을 조사하고 싶다면 미국도 자국내 바이러스연구소에 대한 검증을 받아들여야 할 것"이라고 전했다.

미국외교협회의 한 선임연구원은 "중국 정부의 투명성 결여가 우한 연구소 유출설을 더 확산하게 한 원인"이라고 지적했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr