전국 곳곳이 황사의 영향으로 미세먼지 '나쁨' 이상에 비까지 내린 25일 서울 광화문 일대 거리에서 출근길 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 재촉하고 있다. 황사는 내리는 비가 오후부터 그치면서 점차 해소되고 맑아지겠다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.