한글과컴퓨터 "김상철 회장, 85억 규모 보유주식 전량 장외처분"

[아시아경제 장세희 기자] 한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 19,100 전일대비 350 등락률 +1.87% 거래량 254,095 전일가 18,750 2021.05.24 15:30 장마감 관련기사 한컴라이프케어, 코스피 상장예비심사청구서 제출한글과컴퓨터, 주가 1만 7900원 (4.68%)… 게시판 '북적'한글과컴퓨터, 작년 매출 4000억 돌파...영업익 전년比 105%↑ close 는 김상철 그룹 회장이 보유하고 있던 주식 42만2792주(1.83%) 전량을 85억원에 에이치씨아이에이치에 장외매도했다고 24일 공시를 통해 밝혔다.

한글과컴퓨터는 다토즈 주식회사가 한컴의 지분 9.4%를 인수함으로써 2대 주주가 되었다고 밝혔다.

다토즈는 김회장 지분과 김회장의 부인인 김정실 사내이사 지분, 캐피탈익스프레스가 보유한 한컴지분을 인수했다.

