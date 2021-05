제넥신 "인니 보건부 장관, 코로나19 백신 협력 위해 본사 찾아"

백신 후보물질 개발 및 생산 위한 협력사항 논의

[아시아경제 김지희 기자] 제넥신은 부디 구나디 사디킨 인도네시아 보건부 장관 등이 방한 중 코로나19 백신 개발과 수급 협력을 위해 본사를 방문했다고 24일 밝혔다.

이 날 부디 장관은 백신 개발 현장을 둘러보고 성영철 제넥신 회장, 우정원 사장 등과 코로나19 백신 후보물질 'GX-19N'의 개발과 생산을 위한 구체적인 협력 사항 등에 대해 의견을 나눴다. 아울러 앞으로 문제가 될 변이 바이러스와 새로운 팬데믹에 대비한 백신 개발 파트너쉽도 논의했다.

제넥신은 인도네시아 최대 제약사인 칼베 파르마와의 오랜 협력 관계와 백신 수급에 대한 인도네시아 정부의 적극적인 지원을 바탕으로 백신 개발 초기부터 인도네시아와 임상 협력 및 백신 공급을 논의해왔다.

현재 제넥신은 GX-19N의 글로벌 임상 2·3상을 위해 인도네시아 식약처에 IND를 제출하고 승인을 기다리고 있다. 특히 최초 계획했던 1000명에서 5000명으로 임상 시험 규모를 확대 진행할 예정이다. 또한 제넥신은 최근 긴급사용승인을 받는대로 1000만 도스 분량의 백신을 인도네시아에 공급하기로 칼베 파르마와 합의한 바 있다.

