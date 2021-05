한미, '글로벌 백신 파트너십' 구축 합의…글로벌 백신허브 도약

삼성바이오로직스, 모더나 백신 3분기 생산…한미, 총 4건 계약·MOU 체결

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문재인 대통령의 미국 순방을 계기로 한국의 글로벌 백신 허브 도약을 위한 한-미 양국 정부 및 기업간 협력이 강화된다.

한미 양국 정상은 22일(이하 현지시간) 정상회담을 통해 포괄적인 '한미 글로벌 백신 파트너십(KORUS Global Vaccine Partnership)' 구축에 합의했다.

양국은 미국의 뛰어난 백신 개발 기술과 원부자재 공급 능력, 한국의 바이오의약품 생산 역량 등 상호 강점을 결합해 코로나19 백신의 글로벌 백신 생산 및 공급을 가속화하기로 했다. 글로벌 보건 안보 및 감염병 대응 역량 강화를 위해 과학·기술 협력도 강화한다. 이를 실무적으로 뒷받침하기 위해 과학자, 전문가, 공무원으로 구성된 ‘한미 글로벌 백신 파트너십 전문가 그룹’을 설치하기로 합의했다.

산업통상자원부와 보건복지부는 이 같은 한미간 백신 협력 강화의 일환 23일 오전 미국 워싱턴 DC 소재 윌라드 인터컨티넨탈 호텔에서 문재인 대통령 임석 하에 '한미 백신 파트너십' 행사를 개최하였다. 권덕철 복지부 장관, 문승욱 산업부 장관, 최태원 SK 회장, 존림 삼성바이오로직스 대표, 하비에르 베세라 미국 보건부 장관, 스탠리 어크 노바백스 회장, 스테판 반셀 모더나 회장 등이 참석했다. 이날 행사에서는 정부 및 한미 양국 기업간 총 4건의 계약 및 양해각서(MOU) 체결식이 진행됐다.

먼저 삼성바이오로직스와 모더나 사는 코로나19 백신 위탁생산 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 삼성바이오로직스는 모더나 사의 코로나19 백신 원액을 완제 충전하는 방식으로 수억 도즈 분량을 생산, 전세계에 공급하게 된다. 기술 이전 및 시험 생산 등을 거쳐 올해 3분기부터 대량 생산할 수 있을 것으로 예상된다.

다음으로 산업부와 복지부, 모더나 사는 모더나의 잠재적인 한국 투자 및 생산 관련 논의 협력을 위한 MOU에 서명했다. 모더나 사는 한국에 mRNA 백신 생산 시설 투자와 한국의 인력 채용을 위해 노력하고, 한국 정부는 모더나 사의 한국 내 투자 활동 지원 및 비즈니스를 위한 협력 등을 하는 내용이 골자다. 이번 MOU 체결을 계기로 모더나 사의 한국 투자 관련 논의가 본격화될 것으로 예상되며, 투자 성사시 한국의 감염병 대응 역량 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

정부와 노바백스 사, 모더나 사간 생산 및 연구 개발 등 분야 협력도 본격 추진된다. 우선 복지부-SK바이오사이언스-노바백스 사는 백신 개발과 생산에 대한 MOU를 체결했다. 노바백스 백신은 합성항원 방식의 백신으로 현재 노바백스 사는 코로나19 변이 바이러스, 독감 결합 백신 등을 개발 중이다. 정부는 노바백스 사와 민관 차원의 협력을 통해 변이 바이러스 대응을 위한 차세대 백신 개발은 물론 국내 SK바이오사이언스 생산시설을 이용한 백신의 안정적 공급에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

또한 질병관리청 소속 국립보건연구원은 모더나 사와 mRNA 백신 관련 연구 협력을 위한 MOU를 체결했다. 구체적으로 코로나19 변이 바이러스와 결핵 등 우리나라에서 수요가 높고 질병 부담이 높은 감염병 대응을 위해 mRNA 백신 연구 프로그램 개발, 비임상·임상 연구 수행 등에 협력하기로 했다.

한편 한미 백신 파트너십 행사 전날인 21일 권덕철 복지부 장관은 베세라 미국 보건부 장관과 사전 양자 회담을 가졌다.

글로벌 보건안보 대응 기여 및 보건 거버넌스 강화 등을 위한 한미 양국간 보건의료 협력 노력도 확대된다. 한미 양국은 글로벌보건안보구상(GHSA) 활동 강화에 협의하고, 한국은 향후 5년간 2억 달러를 신규로 공여하기로 했다. 새로운 '보건안보 자금조달 메커니즘' 창설에 협력하고 신종감염병 대비 백신 및 의약품 개발, 디지털 헬스케어, 바이오헬스 산업 등을 추가하는 내용으로 한미 양국 보건부간 보건의료협력 MOU 개정 체결도 신속하게 추진할 계획이다.

권덕철 복지부 장관은 "이번 문재인 대통령 순방을 계기로 코로나19 백신에 대한 한미 양국간 협력 관계가 더 한층 강화됐다"며 "세계적 수준의 의약품 생산 능력을 가진 대한민국과 세계 최고의 백신 개발 기술을 보유한 미국이 협력한다면 백신의 빠른 생산과 공급을 통한 전세계 코로나19의 신속한 극복은 물론 대한민국이 글로벌 백신 허브로 도약하는 데도 많은 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

문승욱 산업부 장관은 "기업들의 꾸준한 투자를 통해 글로벌 생산 허브로 성장해 나가고 있는 한국과 바이오 기술 벤처에서 시작해 크게 성장하고 있는 모더나·노바백스가 서로 협력함으로써 혁신을 주도하는 주인공이 되길 기대한다"며 "산업부는 원부자재 기업 육성 및 세계 유수 기업의 투자유치, 바이오 공정인력 양성 등을 통해 산업 전반에 거쳐 안정적인 생태계가 구축될 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 강조했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr