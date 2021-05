[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 밤사이 코로나19 확진자 1명이 추가로 발생했다.

19일 광주시에 따르면 전날 밤 1명이 확진 판정을 받아 광주 2641번으로 분류됐다.

기발표된 3명을 더해 전날 나온 신규 확진자는 4명이다.

감염경로 미상 2명, 광산구 소재 고교 관련 2명이다.

고교 관련 확진자들은 자가격리 중 증상이 발현됐거나, 해제 전 검사에서 최종 확진됐다.

광주에서는 9019명이 코로나19 검사 중이며, 4370명이 자가격리 중이다.

누적 확진자는 2641명이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr