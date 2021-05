LG전자, '시그니처 키친 스위트' 논현 쇼룸서 온라인 요리 강의

손종원 셰프는 논현 쇼룸서, 참가자들은 각자 집에서 샤토브리앙 만들어

화상채팅 서비스 활용해 레시피 등 실시간으로 소통

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 150,000 전일대비 2,500 등락률 +1.69% 거래량 551,940 전일가 147,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "가전제품 접근성 높여라" LG전자, 장애인 접근성 자문단 발족"교육 분야 로봇 활용 알린다"…교육 박람회 참석한 LG 클로이 로봇"주차하면 자동충전" LG전자-킥고잉, 전동킥보드 무선충전시설 구축 close 가 초(超)프리미엄 빌트인 브랜드인 '시그니처 키친 스위트'를 활용해 온라인 요리 강의를 진행했다.

LG전자는 코로나19로 인해 해외 여행이 쉽지 않지만 집에서나마 현지 유명 음식을 만들어보는 색다른 즐거움을 느끼고자 이번 행사를 마련했다.

'미식가 여행(Gourmet Journey)'이란 주제로 열린 이번 이벤트의 메뉴는 프랑스 요리다. 18일 서울시 강남구 논현동에 위치한 시그니처 키친 스위트 논현 쇼룸에서 열렸다. 올해 미쉐린 가이드로 선정된 라망 시크레의 손종원 셰프, 그룹 동방신기 멤버인 최강창민, 이혜성 아나운서 등이 참여했다.

손종원 셰프는 전기레인지, 전기오븐, 얼음정수기냉장고, 와인셀러 등 시그니처 키친 스위트 제품들을 활용해 프랑스 최고급 안심 스테이크 요리인 샤토브리앙(chateaubriand)을 선보였다.

행사 참가자들은 식재료, 앞치마, 와인 등 LG전자가 사전에 제공한 시그니처 키친 스위트 밀키트를 사용해 각자 집에서 온라인 강의를 통해 직접 요리에 참여했다. 화상채팅서비스를 이용해 레시피, 요리팁 등을 실시간으로 교류할 수 있어 참가자들의 호응이 높았다.

이 메뉴는 시그니처 키친 스위트 청담 쇼룸의 1층 브런치 카페에서도 6월 한달 간 스페셜 메뉴로 운영된다. 이번 행사 영상은 19일 정오에 시그니처 키친 스위트 공식 유튜브 채널에서 공개된다.

LG전자 키친어플라이언스사업부장 윤경석 부사장은 "라이프스타일 변화에 맞춰 효과적으로 고객과 소통하고 시그니처 키친 스위트가 선사하는 차별화된 가치를 경험할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 전개할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr