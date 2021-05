[아시아경제 정현진 기자] ㈜두산은 임직원 성금 1억7000만원을 재단법인 '바보의나눔'에 전달했다고 18일 밝혔다.

이 기부금은 ㈜두산 임직원들이 지난 한 해 동안 모금한 것으로, 임직원 기금위원회에서 선정된 사회공헌 사업 '청춘스타트!'와 '엄마의 미래'에 사용된다.

서울장학재단과 함께 진행하는 '청춘스타트!'는 취약계층 대학 신입생들에게 학업장려금을 지원하며, 동방사회복지회와 함께 진행하는 '엄마의 미래'는 미혼모를 대상으로 취업·창업 교육과 자녀 양육비 등을 지원해 경제적 자립을 돕는 사업이다.

