[포토]서울시농수산식품공사, 송파구 방이복지관 쌀 200kg 기증

공사 기술봉사단, 송파구 방이복지관과 기술봉사 업무협약 체결 및 쌀 200kg 기증

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 임직원들의 기술 재능 기부를 중심으로 봉사하는 사내 기술봉사단이 지역사회 나눔 경영의 일환으로 지난 13일 송파구 방이 복지관과 기술봉사 업무협약을 체결, 소외계층을 위해 쌀 200kg을 기증했다.

공사 기술봉사단은 2010년 창단돼 지난 11년간 꾸준히 관내 취약계층에 정기적인 기술봉사활동을 실천, 공공기관으로서의 사회적 책임 및 지역사회 공헌 확대를 위해 노력해오고 있다.

또 이런 성과를 인정받아 지난해 11월에는 서울시복지재단이 주최한 ‘2020년 서울사회공헌대상’에서 서울시장상을 수상한 바 있다.

공사 기술봉사단은 올해는 코로나19로 인해 봉사 활동이 제약적이긴 하지만 국내 최대 규모의 가락시장을 운영 관리하며 쌓아온 임직원들 재능을 활용, 장애인 가구 등 취약계층 20가구 이상의 집수리 및 주거환경 개선을 위한 봉사활동을 추진할 예정이다.

기술봉사단 단장인 임창수 건설안전본부장은 "코로나19로 인해 지역내 어려운 이웃들을 방문하기 어려운 환경이지만 어려운 이웃들을 위해 최선을 다해 도움을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

