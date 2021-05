[아시아경제 이민우 기자] 디이엔티 디이엔티 079810 | 코스닥 증권정보 현재가 7,540 전일대비 330 등락률 +4.58% 거래량 96,477 전일가 7,210 2021.05.17 10:43 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"디이엔티, 2차전지 제조 '필수템' 양극재 레이저노칭 LG화학에 독점공급"디이엔티, 2차전지(장비) 테마 상승세에 7.79% ↑디이엔티, 31억원 규모 2차전지 제조장비 공급계약 체결 close 는 미국 얼티엄셀즈(Ultium Cells)와 84억원 규모 2차전지 제조장비 공급계약을 체결했다고 17일 공시했다. 얼티엄셀즈는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 863,000 전일대비 9,000 등락률 +1.05% 거래량 57,511 전일가 854,000 2021.05.17 10:43 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발LG화학, 中 3위 동박업체 400억원 지분투자코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성 close 의 2차전지 부문 자회사 LG에너지솔루션과 미국 제네럴모터스(GM)가 함께 만든 합작법인이다.

