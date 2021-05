'투기 의혹' 특수본 수사 대상 고위공직자…보훈처·선관위 간부, 軍 장성 포함

전직 행복청장 등 5명 수사 선상

[아시아경제 이관주 기자] 부동산 투기 의혹 관련 정부합동 특별수사본부(특수본)의 수사 선상에 오른 고위공직자에 전직 군 장성을 포함해 국가보훈처, 선거관리위원회 고위 간부 등이 포함된 것으로 확인됐다.

12일 특수본에 따르면 이날 현재 특수본 수사 대상인 전·현직 고위공직자는 총 5명이다. 특수본은 부이사관(3급) 이상에 해당하는 전·현직 공직자를 고위공직자로 분류해 수사하고 있다.

이 가운데에는 이미 알려진 전직 행정중심복합도시건설청(행복청) 청장을 비롯해 전·현직 정부부처 고위 간부들과 군 장성이 포함됐다. 부처 중에는 보훈처 고위급 간부, 선관위 소속 국장급 간부가 포함됐고, 전직 사단장급 군 장성 2명도 이름을 올렸다.

이들은 세종이나 강원 지역 등 개발 예정지와 관련한 부동산 투기 의혹을 받고 있는 것으로 전해졌다. 특수본 관계자는 "고위공직자에 대한 수사는 계속 진행 중"이라며 "상세한 내용은 수사 중이라 확인해드리기 어렵다"고 말했다.

한편 구속영장이 신청됐던 전직 행복청장에 대해서는 검찰 요구로 보완 수사가 이뤄지고 있다. 특수본 관계자는 "아직 (구속영장) 재신청은 하지 않았다"며 "보완하는 부분이 있고 계속 수사를 하고 있는 상황"이라고 설명했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr