신보, 제주대와 지역 스타트업 돕는 '산학협력 업무협약' 체결

12일 신보는 제주대와 ‘창업기업 발굴 및 육성을 위한 산학협력 협약’을 체결한다고 밝혔다. 협약은 상호협력을 통해 우수한 아이디어와 기술력을 보유한 지역 소재 창업기업을 발굴하고 육성하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 신보는 제주대가 추천한 창업 후 5년 이내 기업에 금융·비금융 지원을 펼친다. 지원 대상은 제주대 교수·연구원·학생 창업기업, 대학기술지주회사 투자기업, 창업보육센터 입주기업 등이다. 보증과 투자 컨설팅 서비스도 제공한다.

또 창업상담회나 데모데이를 개최해 창업 활성화를 위해 공동으로 노력할 예정이다. 전문인력 교류와 인재양성을 위한 상호 지원도 추진된다.

윤대희 신용보증기금 이사장은 “제주지역 우수 창업가가 두려움 없이 도전하고 성공하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 협업을 확대해 지역 스타트업 활성화에 기여하겠다”고 강조했다.

