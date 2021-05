[아시아경제 이민지 기자] 서지오토모티브는 775억원 규모로 전기자동차부품용 감속기 공급 계약을 체결한다고 11일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 5.15%에 달한다.

