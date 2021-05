'이한열 영결식 한풀이춤' 이애주 경기아트센터 이사장 별세

[아시아경제 임춘한 기자] '진혼굿'으로 유명한 이애주 경기아트센터 이사장(국가무형문화재 승무 보유자)이 10일 별세했다. 향년 74세.

유족에 따르면 이 이사장은 이날 오후 5시 20분께 세상을 떠났다. 유족 측은 지난해 10월 말 암 진단을 받은 고인이 분당 서울대병원에서 투병 생활을 해왔다고 전했다.

다섯 살 때부터 춤을 춘 고인은 우리 전통춤의 태두 한성준과 그 수제자 한영숙으로 이어지는 승무의 적통을 이은 '춤꾼'이다.

무엇보다 고인은 1987년 7월 반정부 시위에서 최루탄을 맞고 쓰러진 연세대 이한열 열사의 영결식에서 운구 행렬을 이끌며 '한풀이춤'을 춘 장면이 많은 이들의 기억 속에 남아 있다.

고인은 이때부터 '시국춤' 또는 '정치춤'을 추는 사람의 상징이 됐다. 그는 1987년 민주화 대행진 출정식 때 서울대 후배들의 요청으로 무명옷을 입고 진혼굿을 펼쳐 화제에 오르기도 했다.

이 이사장은 경기아트센터에 2019년 9월 취임했다. 그의 임기는 2년으로 올해 9월 15일까지였다. 이 이사장은 서울대 명예교수, 한국전통춤회 예술감독, 한영숙춤보존회 회장 등을 역임했다. 빈소는 혜화동 서울대병원 장례식장 1호실. 조문은 11일부터 가능하다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr