2040 인천도시기본계획…'송도·구월·부평'+다핵 분산형 중심지 체계

[아시아경제 박혜숙 기자] 2040년 인천의 도시기본계획이 송도·구월·부평의 3도심과 다핵 분산형 중심지 체계로 짜인다.

인천시는 지난 7일 '2040 인천도시기본계획' 수립 보고회를 개최했다고 9일 밝혔다.

새로 수립하는 2040년 도시기본계획은 기존의 행정청 주도에서 탈피해 앞서 수립된 도시기본계획과 차별화하고, 시민이 생각하는 인천의 현안사항과 주요이슈를 중심으로 계획했다.

이를 위해 2019년 7∼10월 8개 분과 시민계획단이 제안했던 2040년 인천의 미래상을 기본 골격으로 했다.

여기에 지방의원, 전문가, 시민단체 등으로 4개 분과 자문단을 운영해 인구를 비롯한 각종 계획지표, 도시공간구조, 생활권 계획을 마련해 타당성을 확보했다고 시는 설명했다.

인천시 관계자는 "2040년 인천도시기본계획의 도시공간구조는 2030년 계획의 포괄적 공간구조와 달리 도심 기능 강화와 다중화된 공간구조를 반영해 송도·구월·부평 3도심과 다핵 분산형 중심지 체계로 수립한 것이 특징"이라고 밝혔다.

시는 오는 27일 시민공청회를 시작으로 군·구 설명회, 시의회 의견 청취, 국토교통부 등 관계기관 협의, 시 도시계획위원회 심의를 거쳐 8월에 2040 인천도시기본계획을 확정할 예정이다.

