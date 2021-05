애경산업, 에이지투웨니스 에센스 커버팩트, 아마존 베스트 셀러 2위

[아시아경제 이승진 기자] 생활뷰티기업 애경산업은 대표 화장품 브랜드 에이지투웨니스(AGE 20’s)의 '시그니처 에센스 커버팩트'가 미국 아마존(AMAZON)에서 ‘파운데이션’ 카테고리 베스트 셀러 2위에 올랐다고 9일 밝혔다.

지난해 6월 아마존에 브랜드관을 오픈하며 미국 시장에 첫발을 내딛은 AGE 20’s는 지난달 30일 기준으로 대표 제품 AGE 20’s 시그니처 에센스 커버팩트가 파운데이션 카테고리 베스트 셀러 2위까지 올랐다. 그 결과 올해 매월 6~7%의 꾸준한 성장률을 보이던 AGE 20’s는 4월에 전월대비 130%가 넘는 높은 성장률을 기록했다고 회사 측은 설명했다. 또한 이달에는 1주차만에 지난 1분기 평균 판매액을 뛰어넘으며 지속적인 성장 가능성을 보이고 있다. 이는 미국의 ‘마더스 데이’(Mother’s Day)를 앞두고 마케팅을 강화한 결과로 풀이 된다.

애경산업 관계자는 “AGE 20’s 시그니처 에센스 커버팩트는 ‘에센스 포켓기술’로고체 파운데이션 안에 수분 에센스를 71%를 함유해 그동안 미국에서는 볼 수 없었던 차별화된 제형으로 미국 소비자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다”고 설명했다.

애경산업은 AGE 20’s에 이어 메이크업 전문 브랜드 ‘루나’(LUNA)도 미국 아마존에 입점했으며 대표 제품인 ‘루나 롱래스팅 팁 컨실러’가 입점 직후 ‘아마존 핫 뉴 릴리즈’(판매 순위가 높은 신제품 소개) 컨실러 부문 1위에 올랐다.

