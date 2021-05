"'주행거리 연장형 전기차' 재조명…친환경차 포트폴리오 다변화를"

EREV, 가격·편의 장점 뚜렷…저개발 시장 등선 매력적 선택지

[아시아경제 유제훈 기자] 한 때 자취를 감췄던 '주행거리 연장형 전기차(EREV)'가 재조명 되고 있는 가운데, 우리 정책당국도 다양한 친환경차 포트폴리오를 구축해야 한다는 주장이 나왔다.

10일 한국자동차연구원이 발간한 '전기차와 내연기관차의 동행, EREV' 보고서에 따르면 최근 중국, 일본 등지의 완성차 기업이 EREV를 출시하거나 출시를 예정하고 있다.

EREV는 배터리에 저장된 전기로만 차량을 구동하되, 배터리 충전을 위해 엔진을 활용하는 자동차를 뜻한다. 기본적으로 전기차이나 내연기관을 활용해 주행거리를 연장한 것이다. 배터리 잔존용량이 감소한 경우에도 엔진이 구동에 직접적으로 개입하지 않는 다는 점에서 통상적인 하이브리드차(HEV), 플러그인 하이브리드차(PHEV)와 구분된다.

지난 2010년대 초 GM(쉐보레 볼트), BMW(i3 REx) 등이 EREV 모델을 출시한 바 있으나, 당시엔 전동화 자동차에 대한 이해 및 수요 부족으로 인해 판매 성과가 미진하면서 시장에서 자취를 감춘 바 있다.

하지만 최근들어 중국·일본 완성차 기업들이 EREV에 다시 관심을 보이고 있는 상태다. 중국의 경우 리 오토(Li Auto)가 전기차 대신 EREV를 판매하고 있고, 세레스(Seres)는 IT기업 화웨이와 합작해 스포츠유틸리티차량(SUV) SF5를 EREV로 출시했다.

일본 기업 중에서도 닛산은 EREV와 유사한 개념의 직렬형 하이브리드 시스템인 2세대 이 파워(e-Power)를 공개하고 이를 전기차와 함께 친환경차 확대의 양대 축으로 삼을 것이라고 선언했고, 마쯔다 역시 전기차 MX-30에 주행거리 연장용 로터리 엔진을 장착할 EREV를 출시할 예정이다.

EREV는 내연차와 전기차(BEV)의 장점을 모두 살릴 수 있다는 게 강점이다. 전기차 특유의 가속력과 부드러운 주행감은 물론, 배터리 충전용 엔진은 회전수와 부하가 거의 일정한 상태로 작동하므로 높은 열효율을 달성할 수 있다.

탑재된 배터리 용량에 의해 1회 충전시 주행거리가 제한되는 전기차와 달리, 주행 중 배터리를 지속적으로 충전하므로 내연기관차 수준의 주행가능거리를 구현 가능하다는 장점도 있다. 중국 세레스가 내놓은 SF5의 경우 배터리 및 연료탱크 완전충전시 NEDC기준 최대 1000㎞까지 주행이 가능하다.

가격적인 잇점도 크다. 일반적인 EREV의 경우 배터리 용량이 30~40㎾h 내외로 동급 전기차에 비해 작은 구동배터리와 소형엔진을 조합하는 만큼 일반적인 전기차에 비해 제조원가를 낮출 수 있어서다.

이런 EREV가 재조명 되고 있는 것은 충전 인프라가 미비하거나, 화석연료의 가격이 낮아 전기차 보급의 잇점이 부족한 국가, 전기차 구매 여력이 부족한 소비자층 등에서 EREV가 매력적인 선택지가 될 수 있기 때문이다.

한국자동차연구원은 이같은 점을 고려 할 때 우리 정책당국도 친환경차에 대한 다양한 정책 포트폴리오를 구축해야 한다고 조언했다. 한국자동차연구원은 "현재도 많은 기업들이 자동차 친환경화를 위해 EREV를 포함한 다양한 접근법을 탐색하고 있다. 정책당국은 전기차만이 유일한 해답이 아니라는 점을 인식해야 한다"면서 "특히 전기차가 친환경성에서 우위를 갖는 전제조건인 전력 생산 및 부품 제조에서의 탄소배출 저감이 지연될 가능성도 있으므로, 다양한 시나리오를 고려한 친환경차 정책 포트폴리오가 필요하다"고 밝혔다.

