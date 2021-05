합천군교육발전위원회, 제2차 이사회 개최

성적 우수자 관내 고교 진학 부문 외 6개 분야

총 147명의 장학생 100만원의 장학금 지급



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 사단법인 합천군교육발전위원회는 7일 군청 3층 대회의실에서 문준희 이사장을 비롯해 2021년도 장학생 10명, 이사 12명이 참석한 가운데 2021년도 장학증서 수여식 및 제2차 이사회를 개최했다.

2021년 ㈔합천군교육발전위원회는 성적 우수자 관내 고교 진학 부문 외 6개 분야, 총 147명의 장학생에게 133백만원의 장학금을 지급했다.

이날 장학증서 수여식에는 코로나19에 따른 방역지침에 따라 학교별 학생대표 10명이 참석한 가운데 장학증서 수여식을 진행했다.

이어서 진행된 이사회에서는 합천군교육발전위원회 법인 형태 전환 및 재단법인 설립 타당성 검토용역 시행, 목적사업 분석 및 발전방안 연구 용역 시행 심의 등 총 6건의 안건을 심의했으며 모두 원안 가결됐다.

문준희 이사장은 인사말을 통해 “합천군으로부터의 출연금 지원의 적법성 확보를 위하여 사단법인 합천군교육발전위원회의 설립 정신을 그대로 이양한 재단법인으로 법인 형태 전환을 추진함으로써, 다가오는 미래인재 육성을 위한 합천군의 교육 발전을 위해 더욱더 노력하자”는 뜻을 전했다.

한편 ㈔합천군교육발전위원회는 합천군 향토 인재 육성을 통한 합천교육 발전을 이룩하고자 2001년 설립돼 남명학 습관 운영, 장학금 지급, 지역인재 육성사업, 교육여건 개선사업 등을 추진 중이며, 향후 지방자치단체로부터의 적법한 출연을 위하여 재단법인으로 법인 형태 전환을 추진 중이다.

