사회봉사를 ‘두잉’하라 … 동명대, 시내버스 기사와 홀몸어르신 집 소독방역봉사

동명대·㈜대진여객·J2시스템·반송2동행정복지센터 산-학-관 삼각 협력



코로나 속 따뜻한 부산 만들기, 전호환 총장 ‘두잉인재 양성’ 학생 동참

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대학생과 버스기사들이 지난 6일 모인 것은 ‘두잉(Do-ing)’ 때문이다.

지식의 실천을 북돋고 실천을 통해 지혜를 쌓는 ‘두잉’이 서로 다른 사람들을 한 동네에 모이게 했다. 이날 ‘두잉’은 코로나19의 그림자를 걷어내는 봉사였다.

동명대와 ㈜대진여객 봉사단, J2시스템, 반송2동행정복지센터가 ‘2021 따뜻한 부산 만들기를 위한 소독·방역봉사’ 활동에 나섰다.

동명대 LINC+사업단(단장 신동석)과 자동차공학과(학과장 오갑석) 등 학생 8명과 ㈜대진여객 봉사단 5명, J2시스템 2명, 반송2동행정복지센터 등 자원봉사자들은 6일 오후 1시부터 4시간 동안 부산 해운대구 반송2동 홀몸어르신 집 24곳을 찾았다.

어깨에 소독통과 분무기기를 매고 손에 방역용 스프레이를 들고 갔다. 의지가지없이 홀로 사는 어르신 방 구석구석의 바이러스를 훔치는 손길에서 청년들은 생각의 열매를 익히고 있었다.

전호환 동명대 총장은 ‘두잉(Do-ing) 인재 양성’을 대학의 목표로 추진하고 있다. 학생들은 현장에 뛰어들어 ‘두잉’을 전파하고 또 체득하고 있다. 동명대의 요즘 이야기다.

봉사자들은 이날 현장사항 점검과 시설파악을 꼼꼼히 먼저 하고, 연무살균기와 소독장비, 소독약품 교육에 이어 방역장비와 방진복을 챙겼다.

코로나 사태 이후 매일같이 중계된 보건소 직원들의 모습을 이날은 봉사자들이 주연을 맡아 대역한 셈이다.

윗반송로와 신반송로 지역으로 2개팀이 나뉘었다. 팀별로 홀몸노인 24가구 집에서 소독·방역봉사활동을 펼쳤다.

‘따뜻한 부산 만들기’의 하나로, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 반송2동 홀몸노인을 대상으로 소독·방역을 지원한 자원봉사였다.

자동차공학과 이승준(자동차공학과3) 학생은 “홀몸어르신들의 사정이 어려울 줄 예상했었지만 사는 환경이 이토록 열악한 줄 몰랐다”면서 “작은 힘도 큰 도움이 된다는 주위의 격려에 더 큰 힘이 생겼다”고 말했다.

에어콘·방역소독케어전문업체 J2시스템(대표 박주제)은 자원봉사자를 대상으로 소독·방역 교육과 실습을 도왔다.

대진여객(대표이사 조현욱) 소속 봉사단(단장 박태균)은 2017년 반송2동과 협약을 맺고 반송지역 소외계층에게 화재경보기와 LED 등을 무상으로 설치해주고 있다.

2010년부터 대표이사 승무원 등 113명이 동참해 지난해까지 7400여만원을 반송지역에 기부했다. 2017년에는 ‘사랑의열매’ 재단 금상을 수상했고, 부산시내 ‘착한 버스회사’로 소문이 돌고 있다.

동명대 LINC+사업단 지역사회협업센터(센터장 박수영)는 지난해 12월 복지사각지대 이웃에게 교직원과 자원봉사자들이 손수 만든 케이크 400개를 선물하며 코로나19를 극복하자는 이벤트도 했었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr