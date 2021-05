"임시·일용직·60대 이상 신규채용 주도…초단시간 일자리도↑"

경총 '최근 고용 흐름의 3가지 특징과 시사점' 보고서 발표

[아시아경제 유제훈 기자]최근 국내 고용시장에서 임시·일용직, 60대 이상이 신규채용 증가를 주도하고 있고, 초단시간 일자리와 불완전 취업자도 늘어나고 있단 분석이 나왔다.

한국경영자총협회는 6일 통계청 경제활동인구조사를 토대로 작성한 '최근 고용 흐름의 3가지 특징과 시사점' 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

경총에 따르면 지난 1분기 전체 임금근로자는 전년 동기 대비 20만6000명 감소했으나, 신규채용이라고 볼 수 있는 3개월 미만 근속자는 3만6000명 가량 늘어난 것으로 집계됐다.

이를 종사상지위별로 보면 상용직은 전년 대비 변화가 없었던 반면, 임시·일용직은 3만7000명 늘어난 것으로 조사됐다. 연령대별로도 60세 이상은 6만5000명이 증가한 반면 60세 미만은 2만9000명 감소한 것으로 나타났다.

경총은 "코로나19 장기화로 경기상황 변화에 신축적으로 대응할 수 있는 임시, 일용직 신규채용이 늘고, 정부 직접 일자리 사업 확대 영향으로 60세 이상의 신규채용이 늘어난 것으로 추정된다"고 전했다.

또 전체 취업자는 줄어들었지만, 주 15시간 미만의 초단시간 일자리는 오히려 증가했다. 지난해 2분기부터 지난 1분기까지 4개 분기연속 전체 취업자는 평균 38만6000명 감소했으나, 초단시간 일자리는 평균 3만명 증가했다. 이는 연령별론 60세 미만, 사업장 규모별론 300인 미만 사업장에서 뚜렷했다.

이와 함께 1년 이내 취업 경험이 있는 실업자도 늘어나는 양상을 보였다. 지난 2019년 3분기 이후 감소하던 구직기간 6개월 미만 및 1년 이내 취업 유경험 실업자는 국내에서 코로나19가 본격화된 2020년 2분기 이후 증가로 전환됐고, 증가 폭도 시간이 지날수록 확대됐다. 특히 올해 1분기 증가한 전체 실업자 21만8천명 중 85.3%(18만6000명)는 구직기간 6개월 미만으로 나타났다. 아울러 80.3%(17만5000명)는 1년 이내 취업 유경험 실업자였다.

불완전 취업자 역시 증가했다. 올해 1분기 전체 취업자는 지난해 1분기보다 38만명 줄었지만 시간과 관련해 추가 취업이 가능한 불완전 취업자는 25만2천명 증가한 것으로 나타났다.

이형준 경총 고용·사회정책본부장은 "올해 1분기 고용 흐름은 신규채용이 다소 늘긴 했으나 임시, 일용직과 60세 이상이 증가를 주도했다"면서 '전반적으로 고용의 질이 저하되고 구직난과 고용불안이 심화하고 있다"고 밝혔다.

