코인원, 투자자 보호 위한 안전거래 캠페인 실시

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코인원이 투자자 보호를 위한 안전거래 캠페인을 진행했다.

4일 코인원은 투자자의 가상화폐 거래를 보호하기 위해 안전거래 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

안전거래 캠페인의 주요 지침은 ‘한 번 더 의심하기’, ‘코인원 안전장치 채우기’, ‘철벽 보안 환경 만들기’ 등 3가지로 구성된다.

한 번 더 의심하기는 스미싱 메시지 바로 삭제와 홈페이지 주소 직접 입력, 사회관계망서비스(SNS) 이벤트 주의 등 무의식적으로 접할 수 있는 일상 속 금융사기에 대한 대처법을 담고 있다.

코인원 안전장치 채우기는 거래소 로그인부터 일회용 비밀번호(OTP) 설정, 코인원 애플리케이션(앱) 및 코인원 PASS 앱 설치 등을 통해 외부로부터의 침입을 차단하는 것이다.

철벽 보안 환경 만들기는 거래소 사용뿐만 아니라 디지털 환경 속에서도 OTP 등 2단계 인증을 설정하는 등의 안전수칙을 말한다. 모바일 앱을 안전하게 사용하기 위해 암호화 및 자동잠금시간 설정 등도 유의해야 한다.

차명훈 코인원 대표는 “코인원의 핵심가치는 안전한 거래 환경을 조성해 고객과의 신뢰를 형성하는 것”이라며 “앞으로도 완벽한 보안을 준수하고 개인정보 보호의 중요성을 알리는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr