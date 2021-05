메디콕스, 유상증자 구주주 청약서 223억 조달… 청약률 97.2%

[아시아경제 장효원 기자] 230억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 진행 중인 코스닥 상장사 메디콕스 메디콕스 054180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,350 전일대비 15 등락률 -1.10% 거래량 754,729 전일가 1,365 2021.05.04 14:10 장중(20분지연) 관련기사 메디콕스, 신속진단키트 생산기업 ‘비바이오’ 지분 15% 인수메디콕스, 前 합참의장 최윤희 대한민국해양연맹 총재 경영자문 위촉시간이 없습니다! "빠른 매수 필요한 종목들" 확인하세요 close 가 지난달 30일과 3일 이틀간 진행된 구주주 우선 청약에서 223억원가량의 자금을 조달했다고 4일 밝혔다.

구주주 청약률은 97.2%로 메디콕스는 오는 6일부터 이틀간 2.8%, 약 60만주 가량의 실권주에 대한 일반 공모 청약에 돌입하게 된다. 신주발행가는 주당 1070원, 신주상장 예정일은 24일이다.

메디콕스 관계자는 “최대주주, 2대주주 청약 참여를 비롯해 구주주 전반에 걸쳐 97.2% 가량의 높은 청약률이 나타났다”며 “바이오 신사업 성장 비전을 비롯해 최근 도래한 조선업 수퍼사이클과 함께 선박 제조 과정에서 필수 후공정 도크를 보유하고 있는 본업 개선에 대한 기대감도 긍정적 방향으로 인식된 것 같다”고 전했다.

메디콕스는 이번에 조달된 증자대금을 조선업 호황에 따른 설비 투자를 비롯해 바이오 신약 개발 사업 투자를 중심으로 사용해 갈 계획이다. 회사 측은 중장기적 관점에서 임상 추진 유수 제약사 인수 등 바이오 사업 부문의 경쟁력 강화를 비롯해 조선업 부문을 중심으로 한 수익성 개선 및 전방위 재무구조 개선 등의 작업들을 이어가며 책임 경영에 나서겠다는 방침이다.

