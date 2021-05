내년 '경기도 교육감 선거 출마' 관측

[아시아경제 라영철 기자] 3선의 안병용 의정부시장이 4일 더불어민주당을 탈당했다.

안 시장이 내년 6월 치러지는 경기도 교육감 선거에 출마할 것이라는 관측이 계속된 가운데 이날 탈당계를 낸 것이다.

3선인 안 시장은 더는 자치단체장 선거에 출마할 수 없으며, 교육감 선거에 출마하려면 후보 등록일로부터 1년 전까지 당적이 없어야 한다.

대학 교수 출신의 안 시장은 교육 분야 전문가로서 다양한 경험을 갖췄다는 평가다.

안 시장은 신한대 행정학과 교수로 재직 중인 2010년 제5회 지방선거에서 의정부시장에 당선된 뒤 내리 3선에 성공했다.

