"샤넬·에르메스 9만9000원에" CJ온스타일 '래플 온스타일' 진행

CJ온스타일 론칭일(10일), 명품 특가 추첨 행사 '래플 온스타일' 시작

31일까지 오전 10시 CJ온스타일 모바일 앱서 매일 응모 가능

샤넬·에르메스·고야드·구찌·루이비통·버버리 등 상품 라인업 구성

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 오는 10일부터 브랜드 론칭 기념 첫 행사 '래플 온스타일'을 진행한다고 4일 밝혔다. 명품 브랜드 특가 구매 기회를 제공하는 래플(추첨) 방식 행사다. CJ온스타일 모바일 애플리케이션을 통해 오는 31일까지 하루 한 번씩 응모 가능하다.

CJ온스타일은 CJ오쇼핑이 5월10일 론칭하는 새로운 통합 브랜드 이름이다. TV홈쇼핑(CJ오쇼핑), 인터넷쇼핑몰(CJmall), T커머스(CJ오쇼핑 플러스)의 각 명칭을 CJ온스타일로 통합한다. 새로운 브랜드를 통해 모바일-TV와의 채널 경계를 허물고, 모바일 중심 '라이브 취향 쇼핑플랫폼'으로 도약한다는 포부다.

'래플 온스타일'은 CJ온스타일 론칭 당일인 10일부터 31일까지 오전 10시 모바일 앱에서 매일 응모 가능하다. 다음날 오전 10시 당첨자를 발표한다. 당첨 고객은 발표 당일 자정까지 기존 판매가 대비 최대 96% 할인된 가격에 상품을 구매할 수 있다. 행사 첫날인 10일에 당첨되면 기존 판매가 225만원인 '샤넬 클래식 클러치'를 96% 할인된 9만9000원에 구입 가능하다.

상품 라인업은 샤넬·에르메스·구찌·루이비통·버버리·고야드 등 명품 패션 아이템부터 발뮤다 청소기·루이스폴센 조명기·바이타믹스 블렌더·유라 커피머신 등 고급 생활 아이템까지 각 카테고리 인기 브랜드로 구성했다. 17일은 '유라 전자동 커피머신', 29일은 '구찌 마이크로시마 미니돔', 31일은 '루이비통 앙프렝뜨 클러치'가 래플 상품이며 행사 당첨자는 각 9만9000원에 구입할 수 있다. 기존 판매가 대비 90% 이상 할인된 가격이다.

한편 10~12일 CJ온스타일 모바일 앱에서 행사 대상 카드(신한, KB, 삼성)로 5만원 이상 결제하면 10% 금액을(최대 20만원) 즉시 할인해 준다. 10~31일 사이에 모바일 앱에서 CJ온스타일 TV방송 상품을 3회 이상 구매하면(총 30만원 이상) 멀티 그릴 쿠커를 증정한다. '2만 원 쿠폰팩×브랜드 특집' 행사도 오는 13일부터 30일까지 진행한다. 모바일 앱에서 매일 오전 10시 선착순 1만명에게 2만원 상당 쿠폰을 제공하는 행사다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr