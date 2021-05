고리원자력 2호기, 크레인 때문에 발전 중단됐다 정상 되찾아

4월 23일 발전 중단, 4월 30일 재개, 5월 1일 23시 8분 100% 출력 도달

한국수력원자력㈜ 고리원자력본부(본부장 김준석)는 “지난 23일 발전이 중단된 고리2호기(가압경수로형, 65만kW급)의 고장 원인 점검을 완료하고, 4월 30일 발전 재개 후 5월 1일 23시 8분에 정상운전 출력 100%에 도달했다”고 밝혔다.

고리본부는 원자로 정지 원인을 크레인 작업 관리 미흡에 의한 송전선로 보호계전기 동작으로 확인했다.

고리본부는 유사 사례 재발 방지를 위해 송전선로 주변에 크레인 작업금지구역을 설정하기로 했다.

또 정비작업 관리·위험성 재평가 교육 수행과 비상주 협력사 안전 관리 강화 등 단기 대책을 완료했다고 밝혔다.

향후 절차서 개정, 크레인 등 특수차량 출입관리시스템 개선 등을 추가로 이행할 예정이다.

