北, 바이든 의회연설 겨냥 "상응조치 취할것"

[아시아경제 최대열 기자] 북한은 조 바이든 미국 대통령이 ‘외교와 단호한 억지’를 통해 북한의 핵 위협에 대처하겠다고 한 것에 대해 2일 "묵과할 수 없다"고 맞받았다.

권정근 북한 외무성 미국 담당 국장은 이날 담화에서 바이든 대통령의 지난달 28일 의회 연설이 ‘실언’이라며 강하게 반발했다. 그는 "외교와 단호한 억제를 운운한 것은 미국 사람들로부터 늘 듣던 소리이며 이미 예상했다"며 "미국이 반세기 이상 추구해온 대조선(북한)적대시정책을 구태의연하게 추구하겠다는 의미가 고스란히 담겨져있다"고 비판했다.

앞서 바이든 대통령은 지난달 28일(현지시간) 취임 후 첫 의회 연설에서 "미국의 안보와 세계 안보에 심각한 위협이 되는 이란과 북한의 핵 프로그램에 대해 우리는 동맹국들과 긴밀히 협력해 외교와 단호한 억지(stern deterrence)를 통해 양국이 제기하는 위협에 대처할 것"이라고 밝힌 바 있다.

권 국장은 "미국이 우리의 자위적 억제력을 ‘위협’으로 매도하는 것 자체가 언어도단이며 자위권에 대한 침해"라며 "미국이 주장하는 ‘외교’란 저들의 적대행위를 가리기 위한 허울좋은 간판에 불과하며 ‘억제’는 우리를 핵으로 위협하기 위한 수단일 따름"이라고 했다.

이어 "미국이 아직도 냉전시대의 시각과 관점에서 시대적으로 낡고 뒤떨어진 정책을 만지작거리며 조미(북미)관계를 다루려 한다면 가까운 장래에 점점 더 감당하기 어려운 위기를 겪게 될 것"이라며 바이든 대통령이 실수를 했다고 지적했다. 그러면서 "미국의 새로운 대조선정책의 근간이 무엇인가 하는 것이 선명해진 이상 우리는 부득불 그에 상응한 조치들을 강구하지 않으면 안 될 것이며 시간이 흐를수록 미국은 매우 심각한 상황에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.

