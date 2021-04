[아시아경제 이민지 기자] 앤씨앤 앤씨앤 092600 | 코스닥 증권정보 현재가 5,080 전일대비 20 등락률 +0.40% 거래량 164,022 전일가 5,060 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 앤씨앤, 자율주행차 테마 상승세에 5.08% ↑올해 코스닥협회 회장에 장경호 이녹스첨단소재 대표“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 1분기 영업손실 24억원을 기록해 적자를 지속했다고 30일 밝혔다. 매출액은 45% 늘어난 271억원을 기록했고 순손실은 27억원으로 집계됐다.

