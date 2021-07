앤씨앤 "넥스트칩, Arm과 자율주차 반도체 시장 진출"

[아시아경제 유현석 기자] 앤씨앤의 자회사 넥스트칩은 Arm과의 전략적 협업을 통해 ISO26262 기능안전을 만족하는 자동 발렛 주차(AVP: Automated Valet Parking) 및 자율주행용 ADAS SoC개발에 본격 착수한다고 19일 밝혔다.

넥스트칩이 개발하는 신제품 ‘아파치6(Apache6)’는 기존 딥러닝 전용 NPU가 적용된 ‘아파치5(Apache5)’의 후속 제품이다. AVP 및 자율주행에 적용하기 위해 기존 제품 대비 훨씬 강화된 연산 능력 및 영상 데이터 처리 능력이 요구되며, 이를 위해 고성능의 CPU, GPU, NPU 외에도 각종 특화 기능의 IP가 탑재돼 개발된다.

이 제품은 AVP를 위한 다중카메라 입력 AVM, 딥러닝 기반의 객체 인식 및 Segmentation, VSLAM 등을 활용한 자기 위치 판단, 주행경로 탐색 추적 등의 수 많은 기능을 수행하게 된다. 특히 최소 ASIL-B 이상의 기능 안전(Functional Safety) 요구 사항을 만족하도록 설계될 예정인데, 이를 위해 연산 성능 및 기능 안전 요구 조건을 충족하는 Arm의 오토모티브 IP를 도입하기로 하였다.

아파치6에 적용할 Arm IP는 메인프로세서인 Cortex-A65AE 코어 CPU와 Mali-G78AE GPU 및서브시스템 IP로, 차량용 반도체 표준인 ISO26262를 지원할 수 있도록 새롭게 출시된 IP들이며 국내에서는 넥스트칩이 최초로 제품에 적용하게 된다. 성공적인 제품 개발을 위해 넥스트칩과 Arm 양사가 서로 긴밀하게 협력하게 될 예정으로 내년도 하반기에 시제품 출시를 목표로 하고 있다.

김경수 넥스트칩 대표는 “넥스트칩의 최고 수준의 Image Processing 및 Sensing기술을 기반으로 오토모티브에 최적화된 Arm의 CPU와 GPU를 적용할 것"이라며 "다채널 영상 입력 및 레이더, 라이다, 초음파 등과 같은 이종 센서와의 퓨전 솔루션으로 거듭나는 차세대 제품인 아파치6를 통해 특화된 ADAS 시장에서 선도적 위치를 확고히 할 것으로 기대한다"고 말했다.

황선욱 Arm 코리아 지사장은 “오토모티브시장에서 검증되었고 Safety기능이 포함된 Arm의 IP를 기반으로 하는 아파치6는 한국의 팹리스 업체가 세계 오토모티브 시장을 대상으로 개발하는 핵심 제품"이라며 "Arm Approved Design Partner인 가온칩스와의 협력을 통해 넥스트칩이 경쟁력 있는 제품 개발을 할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

