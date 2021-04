[아시아경제 김흥순 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 크리스탈지노믹스 크리스탈지노믹스 083790 | 코스닥 증권정보 현재가 8,580 전일대비 200 등락률 -2.28% 거래량 560,436 전일가 8,780 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 면역항암제 '캄렐리주맙' 美 FDA 희귀의약품 지정…크리스탈, 국내 판권 보유크리스탈지노믹스, 캄렐리주맙 위암 임상 3상 신청크리스탈지노믹스, 100억원 규모 자사주 매입 close 를 불성실공시법인으로 지정한다고 29일 공시했다. 사유는 경영권 분쟁 소송 지연공시다. 지정일은 4월30일이며 부과벌점은 2.0점으로 이에 대한 공시위반제재금 800만원이 대체 부과된다.

