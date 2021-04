"열정적인 골퍼들의 실력 향상을 돕기 위한 연간 성장형 프로젝트."

타이틀리스트 ‘2021 올웨이즈 브링 유어 베스트(ALWAYS BRING YOUR BEST)’ 캠페인이다. 11월30일까지 온라인에서 진행한다. 올해 이루고자 하는 자신만의 목표를 등록하면 언제든지 참여할 수 있는 상시 미션과 해당 월에만 수행할 수 있는 월별 미션 등이 순차적으로 주어진다. 상시 미션은 라운드 복기 미션, 투어 선수 응원 이벤트가 있다.

월별 미션은 나의 최애 타이틀리스트 아이템 자랑하기, 고마운 동반자에게 보내는 메시지, 교육 콘텐츠 시청 및 골프 퀴즈 이벤트 등이다. 성공적으로 달성하면 리워드에 자동 응모된다. 타이틀리스트는 지난해 코로나19로 힘든 상황에서도 2020 프루빙 잇(Proving It) 캠페인을 펴쳐 1만 명의 골퍼가 참여했고, 완주자 136명은 컴플리트 키트를 받았다.