"감염병 위기 대응 역량 구축에 활용"

[아시아경제 김지희 기자] 보건복지부와 질병관리청은 고 이건희 삼성전자 회장 유족이 중앙감염병병원으로 지정된 국립중앙의료원에 7000억원 규모 기부금을 전달할 예정이라고 28일 밝혔다.

기부금은 보건복지부, 질병관리청, 국립중앙의료원이 상호 협력해 추진 중인 중앙감염병병원 건립과 감염병 연구인프라 확충에 사용된다. 보건복지부, 질병관리청, 국립중앙의료원은 "기부금이 세계 최고 수준의 감염병 위기 대응 역량 구축이라는 목적에 맞게 사용될 수 있도록 함께 노력하고 관리하겠다"고 전했다.

기부된 7000억원 가운데 5000억원은 국내 최초 감염병 전문병원인 '중앙감염병 전문병원' 건립에 활용될 예정이다. 2000억원은 질병관리청 산하 국립감염병연구소의 최첨단 연구소 건축과 감염병 백신 및 치료제 개발 등 연구활동에 활용된다.

